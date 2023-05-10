جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديّة بجراح خطيرة باشتباك مسلّح في طوباس

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، إصابة مجنّدة، بجراح خطيرة، في اشتباك مسلّح في طوباس، بالضفة الغربية المحتلة.

وأُصيبت المجندة بشظايا رصاص في رأسها، "أثناء عملية اعتقال مطلوب" فلسطيني، في طوباس.

وذكر جيش الاحتلال أن الجندية "تلقت علاجًا ميدانيًا" من قبل عناصر الجيش الآخرين، و"تم نقلها لاحقًا في حالة خطيرة إلى مستشفى ’شيبا’ في تل هشومير، وتم إدخالها إلى غرفة الإصابات".

ولفت البيان إلى أنها "واعية تمامًا وتتحدث بالفعل مع أصدقائها وعائلتها".

وأُصيبت المجندة، وفق الجيش، عندما أطلق مقاومون النار على جنود الاحتلال، الذين اقتحموا طوباس، لتنفيذ اعتقالات.

واتخذ جنود الاحتلال، مواقع للاختباء خلف جدار، قبل أن يتقدموا باتجاه المنزل الذي يسكن فيه "المطلوب"؛ وعندها أصابت رصاصة أطلقها المقاومون، الجدار، وأصابت شظية رأسها.