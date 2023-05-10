نقل الأسيرين أحمد سعدات وعاهد غلمة إلى عزل سجن "الجلمة"

نقلت إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والقيادي عاهد غلمة إلى عزل سجن "الجلمة".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة السجون اقتادت الأسيرين أحمد سعدات وعاهد غلمة إلى عزل سجن "الجلمة"، بعد أن نقلتها من "ريمون" قبل أيام.

وكانت إدارة السجون قد نقلت يوم الاثنين الماضي، الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات ورفاقه مسؤول فرع السجون عاهد أبو غلمي، وممثل الجبهة في اللجنة الوطنية العليا، وليد حناتشة من سجن "ريمون" إلى جهة مجهولة.

يذكر أن الأسير سعدات معتقل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن لمدة 30 عامًا، والأسير أبو غلمي معتقل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن المؤبد وخمس سنوات، والأسير حناتشة معتقل منذ عام 2019، وما يزال موقوفًا، علمًا أنه أسير سابق أمضى سنوات قبل اعتقاله الحالي، وكان قد تعرض للتعذيب الشديد بعد اعتقاله عام 2019.