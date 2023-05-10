إعلام الاحتلال: تعطل حركة الطيران بمطار "بن غوريون" في "تل أبيب"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بتعطيل حركة الطيران في مطار بن غوريون في "تل أبيب" بسبب إطلاق الصواريخ من غزة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عدة رشقات صاروخية من قطاع غزة، استهدفت مستوطنات (سديروت واسدود وناحل عوز وايرز وعسقلان ونيرعام وزكيم) ومستوطنات أخرى، وإطلاق ما لا يقل عن صاروخين على مدينة تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن صافرات الأنذار دوت في "تل أبيب" ومنطقة "غوش دان".

وشمل قصف المقاومة عشرات المستوطنات والتجمعات الاستيطانية، وطالت مستوطنات وتجمعات إسرائيلية تقع على مسافة 40 كيلومتر وبعضها ضمن منطقة جنوب مدينة تل أبيب.

وتحدثت مصادر عبرية عن إصابة مباشرة في مدينة "سديروت" التي كانت أحد الأهداف الرئيسة وتعرضت لرشقات كثيفة من الصواريخ.