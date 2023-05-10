دعم الصحفيين: الاحتلال يمنع الطواقم الصحفية الأجنبية من دخول غزة ليغيب الصورة عن القطاع المحاصر

استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة منع الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي دخول الطواقم الصحفية الأجنبية عبر معبر بيت حانون "إيرز" إلى قطاع غزة لتغطية مجريات العدوان على القطاع المحاصر.

واعتبرت لجنة دعم الصحفيين أن منع دخول الطواقم الصحفية يهدف لتغييب الصورة عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق المدنيين والأطفال مؤكداً ارتقاء 20 شهيداً خلال 48 ساعة الماضية أغلبهم من المدنيين الفلسطينيين.

وأشادت لجنة دعم الصحفيين بالتغطية المهنية للصحفيين الفلسطينيين سواء في الإعلام المحلي أو العربي والدولي.

ودعت اللجنة الزملاء الصحفيين باتباع كل أدوات السلامة المهنية حفاظاً على حياتهم أثناء تغطية الأحداث الخطيرة الدائرة في غزة.

وأهابت اللجنة بضرورة توخي الدقة والمصداقية وعدم التنافس في نشر الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة الحفاظ على الجبهة الداخلية الفلسطينية وتماسكها من نشر الأخبار المفبركة والمزيفة دون الرجوع للمصادر الموثوقة.

وطالبت اللجنة الصحفيين الفلسطينيين بضرورة التركيز على المعاناة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون الأبرياء جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف المنازل الآمنة.

ووجهت اللجنة نداءً إلى المؤسسات والاتحادات العربية والدولية بالضغط على الاحتلال لإدخال الطواقم الصحفية الأجنبية لتقوم بمهمتها في تغطية الأحداث في قطاع غزة.