الميادين: صواريخ بتقنيات جديدة تجاوزت القبة الحديدية استهدفت "تل أبيب"

نقلت قناة الميادين، اليوم الأربعاء، عن مصادر في المقاومة الفلسطينية قولها إنّ "الصواريخ التي استهدفت تل أبيب وضواحيها هي ذات تقنيات جديدة مكّنتها من تجاوز القبة الحديدية"، مؤكّدةً أنّ "المعركة لم تنتهِ بعد".

وأطلقت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تسمية "ثأر الأحرار" على عملية ردّها على العدوان.

وأشارت الغرفة في بيان لها بشأن عملية ردها على العدوان الاسرائيلي إلى أنّ عملية "ثأر الأحرار" تمثلت في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو.

ومع انطلاق عملية "ثأر الأحرار"، أطلق الإعلام الحربي لسرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد_الإسلامي، شعار "شعاعنا .. ليس له حد".