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مصادر عبرية: عملية إطلاق نار في حوارة: إصابة اثنين، أحدهما في حالة خطرة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:03 م
10 مايو 2023
عملية إطلاق نار في حوارة: إصابة اثنين، أحدهما في حالة خطرة.
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