مصادر عبرية: عملية إطلاق نار في حوارة: إصابة اثنين، أحدهما في حالة خطرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:03 م
10 مايو 2023
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عملية إطلاق نار في حوارة: إصابة اثنين، أحدهما في حالة خطرة.

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