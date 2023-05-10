كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تزف ثلة من مقاتليها الأبطال خلال عملية"ثأر الأحرار"

زفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، مساء اليوم الأربعاء، ثلة من مقاتليها الأبطال من وحدتي الصاروخية والمدفعية خلال تأديتهم لواجبهم الوطني خلال عملية "ثأر الأحرار"

وقالت الكتائب في تصريح صحفي :" نزف ثلة من مقاتليها الأبطال من وحدتي الصاروخية والمدفعية خلال تأديتهم لواجبهم الوطني خلال عملية "ثأر الأحرار" لدماء الشهداء و رداً على جرائم الاحتلال بعد استهداف صهيوني جبان وهم: الشهيد البطل / محمد يوسف أبو طعيمه " خانيونس "، والشهيد البطل / علاء ماهر أبو طعيمه " خانيونس "و الشهيد البطل / أيمن كرم صيدم " رفح "، والشهيد البطل / علم سمير عبد العزيز " رفح ".

وأضافت:"نعاهد الشهداء على مواصلة المقاومة وسيدفع المحتل ثمناً غالياً لجرائمه بحق شعبنا ومقاومينا الأبطال، ونؤكد أن مقاتلينا يواصلون تصديهم للعدوان ضمن الرد الموحد من خلال الغرفة المشتركة".

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" التي تمثلت في توجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو، ابتداءً من ما يسمى "غلاف غزة" وحتى (تل أبيب)، مشدداً على أن المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره.

كما شددت الغرفة المشتركة في بيان لها، على أن استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خطٌ أحمر سيواجه بكل قوةٍ وسيدفع العدو ثمنه غالياً بإذن الله.

وأكدت على أن ستبقى المقاومة في كل جبهات الوطن وحدةً واحدةً، سيفاً ودرعاً لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا، مبينة أنها نفذت عملية "ثأر الأحرار" التي تمثلت في توجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو، ابتداءً من ما يسمى "غلاف غزة" وحتى (تل أبيب)، وذلك رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس