بالفيديو هروب جماعي للمستوطنين مع دوي صافرات الإنذار قبل سقوط صواريخ من غزة

افادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بحدوث هروب جماعي للمستوطنين في "تل أبيب" مع دوي صافرات الإنذار إيذانا بوصول صواريخ المقاومة الفلسطينية بغزة.

وأفاد موقع واي نت العبري أن عملية هروب كبيرة تحدث من مستوطنة "سديروت" التي غادرها 4 آلاف مستوطن، في ظل ازدحامات على مدخلها الشمالي.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة هروب وزيرة المواصلات "الإسرائيلية"، ميري ريغيف، إلى الملجأ المحصن خوفا من صواريخ المقاومة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة، ومدينة "عسقلان" الساحلية و"سديروت" و"تل أبيب" ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة، ردا على عدوان الاحتلال على قطاع غزة

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