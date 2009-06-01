السلطة تفرج عن مراسل الجزيرة نت بعد اعتقاله لساعات

فلسطين اليوم - الخليل

أفرج جهاز الاستخبارات العسكرية مساء اليوم الاثنين 1-6-2009، عن مراسل موقع الجزيرة نت الإخباري في الضفة الغربية عوض الرجوب بعد اعتقاله لمدة ساعات بمقره في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر مقربة من مراسل الجزيرة نت لموقع فلسطين اليوم إن الرجوب تلقى اتصالا هاتفيا في مكتبه من جهاز الاستخبارات العسكرية يستدعيه للمقابلة في مقره، دون توضيح الأسباب.

ورجحت المصادر أن يكون اعتقال الرجوب والتحقيق معه اليوم على صلة بتغطية عملية اغتيال قائد القسام في جنوب الضفة عبد المجيد دودين والذي قتله الجيش الاسرائيلي الخميس الماضي بعد مطاردة دامت 15 عاما.

وكان الصحفي عوض الرجوب ( 35 عاما) قد اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة لمدة تزيد عن الشهر في نهاية الصيف الماضي.

وحسب تقرير للتجمع الإعلامي الفلسطيني الصادر اليوم الاثنين، فإن خمسة صحفيين فلسطينيين مازالوا معتقلين في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية دون معرفة مصيرهم.