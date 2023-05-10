الجهاد الإسلامي: المقاومة بدأت برد صاروخي على اغتيال قادة سرايا القدس

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء10/5/2023م، أن المقاومة بدأت برد صاروخي على اغتيال قادة سرايا القدس في غزة.

وقال القيادي في الجهاد داود شهاب خلال تصريحات متلفزة:" إن الرد على جريمة الاغتيال يأتي في سياق التصدي لعدوان الاحتلال"، مؤكداً أن التوافق في الرد على الاغتيال رسالة للاحتلال يؤكد على فشل رهاناته وأهدافه

وأضاف :" حكومة الاحتلال وجيشها يتحملان وحدهما المسؤولية عن التصعيد".

وبدأت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الأربعاء 10/5/2023، بضرب المستوطنات "الإسرائيلية" في غلاف قطاع غزة، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة مدن "إسرائيلية"، رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 17 شهيداً و37 إصابة.