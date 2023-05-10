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بالفيديو
هروب جماعي للمستوطنين مع دوي صافرات الإنذار إيذاناً بوصول صواريخ غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:09 م
10 مايو 2023
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