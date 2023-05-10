بالفيديو لحظة هروب المستوطنين من صواريخ المقاومة في تل أبيب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:57 م
10 مايو 2023
صواريخ المدى.jpg
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