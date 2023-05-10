مصادر في المقاومة: بدأنا الرد على العدوان "الإسرائيلي" و ما زلنا في البداية

أكدت مصادر في المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء10/5/2023م، أن فصائل المقاومة الفلسطينية بدأت ردها على العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

كما أكدت المصادر في تصريحات لـ"قناة الميادين"، أن رد المقاومة لا يزال في البداية.

وأشارت إلى أن المقاومة اعتمدت تكتيكات جديدة بهدف تضليل القبة الحديدية، مبينة أن هناك تباطؤ ملحوظ في أداء القبة الحديدية

وبدأت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الاربعاء 10/5/2023، بضرب المستوطنات "الاسرائيلية" في غلاف قطاع غزة، فيما دوت صفارات الانذار في عدة مدن "إسرائيلية".

وقالت مصادر مطلعة في المقاومة في تصريحات لقناة الميادين "ان لا علاقة للصواريخ بالرد على استشهاد القادة الثلاثة والمجزرة التي وقعت مساء الثلاثاء، بل جاء رداً على قصف الاراضي الفلسطينية اليوم" .