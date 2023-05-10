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القناة 14 العبرية: سقوط صاروخ على منزل في "سديروت"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:17 م
10 مايو 2023
القناة 14 العبرية: سقوط صاروخ على منزل في "سديروت"
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