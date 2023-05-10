محدث بالفيديو والصور صواريخ المقاومة تصل "تل أبيب" وصفارات الإنذار تدوي في "بيت شيمش" قرب القدس

بدأت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الاربعاء 10/5/2023، بضرب المستوطنات "الاسرائيلية" في غلاف قطاع غزة، فيما دوت صفارات الانذار في عدة مدن "إسرائيلية".

وقالت مصادر مطلعة في المقاومة في تصريحات لقناة الميادين "ان لا علاقة للصواريخ بالرد على استشهاد القادة الثلاثة والمجزرة التي وقعت مساء الثلاثاء، بل جاء رداً على قصف الاراضي الفلسطينية اليوم" .

وقالت مصادر اعلامية ان صافرات الإنذار دوت ، في ايفيم، كلية سابير، مفتاحيم، مفلاسيم وسديروت .

وبينت مصادر خاصة ان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، هي من قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية متزامنة.

وفي تعليق أولي للإعلام العبري على إطلاق الصواريخ انه بعد 36 ساعة من الانتظار ..وابل من الصواريخ يضرب الجنوب من سديروت إلى عسقلان.

3:37 صفارات الإنذار تدوي في ريشون لتسيون ومحيط غوش دان

3:54 المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية بعيدة المدى من جميع أنحاء قطاع

3:50 الإعلام الإسرائيلي : فتح الملاجئ في بيت شيمش غربي القدس بعد إطلاق صواريخ بعيدة المدى من قطاع غزة

3:06 إعلام العدو: سقوط صاروخ بشكل مباشر على مؤسسة تعليمية في "عسقلان"

3:00 صفارات الإنذار تدوي في بيت شيمش قرب القدس

2:30 إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة مستوطِنة في أسدود أثناء هروبها إلى الملاجئ



02:29 صفارات الإنذار تدوي في ريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية

2:10 سقوط صاروخ على منزل في سديروت

2:00 صواريخ المقاومة تصل تل أبيب

1:53 .. صفارات الإنذار تدوي في "مفلاسيم"









