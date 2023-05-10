محدث بالفيديو والصور المقــاومة تقصف "تل أبيب "وصفارات الانذار تدوي في مناطق مختلفة من "اسرائيل"

بدأت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الاربعاء 10/5/2023، بضرب المستوطنات "الاسرائيلية" في غلاف قطاع غزة، فيما دوت صفارات الانذار في عدة مدن "إسرائيلية".

وقالت مصادر مطلعة في المقاومة في تصريحات لقناة الميادين "ان لا علاقة للصواريخ بالرد على استشهاد القادة الثلاثة والمجزرة التي وقعت مساء الثلاثاء، بل جاء رداً على قصف الاراضي الفلسطينية اليوم" .

وقالت مصادر اعلامية ان صافرات الإنذار دوت ، في ايفيم، كلية سابير، مفتاحيم، مفلاسيم وسديروت .

وبينت مصادر خاصة ان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، هي من قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية متزامنة.

وفي تعليق أولي للإعلام العبري على إطلاق الصواريخ انه بعد 36 ساعة من الانتظار ..وابل من الصواريخ يضرب الجنوب من سديروت إلى عسقلان.

1:53 .. صفارات الإنذار تدوي في "مفلاسيم"

2:00 صواريخ المقاومة تصل تل أبيب

2:10 سقوط صاروخ على منزل في سديروت









