بالفيديو الاحتلال ينشر مشاهد استهداف مزارعين شرق خانيونس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:09 م
10 مايو 2023
قصف غزة
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الاحتلال ينشر مشاهد استهداف مزارعين شرق خانيونس

 

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