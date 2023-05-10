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بالفيديو
الاحتلال ينشر مشاهد استهداف مزارعين شرق خانيونس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:09 م
10 مايو 2023
الاحتلال ينشر مشاهد استهداف مزارعين شرق خانيونس
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