الاحتلال يهدم شقتين في جبل المكبر

بدأت جرافات الاحتلال اليوم الاربعاء 10/5/2023 بهدم شقتين في قرية جبل المكبر، لعائلة شقيرات، بحجة "البناء دون ترخيص".

واقتحمت طواقم بلدية الاحتلال وآلياتها برفقة الشرطة والقوات الخاصة، قرية جبل المكبر، وانتشرت في شوارع البلدة، ثم حاصرت شقتين للشقيقين علي وفراس شقيرات ومنعت الوصول إليهما، ثم أبعدت الجميع من المكان، وباشرت بعملية الهدم، رغم وجود قرار "تجميد قرار الهدم حتى منتصف أيلول القادم".

وأوضح الشقيقان شقيرات أن محكمة البلدية أصدرت قبل حوالي شهرين قرارا يقضي بتجميد قرار الهدم حتى أيلول القادم، لكنهما أبلاغا من المحامي الاسبوع الماضي، بأن البلدية قدمت طلبا للمحكمة لإلغاء قرار التجميد، وبالتالي هدم المنزل وبالفعل وافقت المحكمة على ذلك وقررت عملية الهدم، كما أوضحا.

وأضاف الشقيقان أن البلدية طالبتهما بتنفيذ قرار الهدم ذاتيا، لكنهما رفضا ذلك، فيما قام بتفريغ المحتويات بالكامل.