بالفيديو استشهاد مزارع وإصابة آخر بجراح حرجة في عدة استهدافات جنوب قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية اليوم الأربعاء 10/5/2023، استشهاد مزارع وإصابة آخر بجراح خطيرة في استهداف صهيوني شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المزارعين شرق خانيونس أدى لإصابة أحدهم بجراح خطيرة.

ووفقاً للمصادر، فقد وصلت الإصابات إلى مستشفى الأوروبي جراء القصف الإسرائيلي شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، استشهد على إثرها فيما بعد.

وأعلنت المصادر استشهاد محمد يوسف صالح ابو طعيمة 25 عاما في قصف الفخاري شرق خانيونس.

وقصف الاحتلال بالتزامن 3 أهداف في القرارة وعبسان الكبيرة وشرق رفح وخلفت شهيد و4 إصابات إحداها حرجة.



