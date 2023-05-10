كتيبة جنين : ردنا على استشهاد القائد طارق عزالدين والقادة الأبطال لم يبدأ بعد

زفت سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاربعاء 10/5/2023 إلى علياء المجد والخلود مجاهديها الأبطال، الشهيد البطل: أحمد جمال عساف (19 عاماً)،أحد مجاهدي مجموعات قباطية والشهيد المجاهد: راني وليد قطنات (24 عاماً)، أحد مجاهدي كتيبة جنين اللذين ارتقيا شهداء خلال تصديهم لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية فجر اليوم.

وأكدت الكتيبة على ان ردنا على استشهاد القائد الكبير طارق عزالدين والقادة العظام لم يبدأ بعد وعلى العدو أن ينتظر ردنا الذي يليق بوزن قادتنا.

وشددت كتيبة جنين - سرايا القدس على أن وحدة الساحات قائمة ولن ينجح العدو الصهيوني في فصل ساحة عن أخرى، وهذا ما أكده مجاهدونا اليوم حينما قامت كتيبة جنين بمساندة أبطال مجموعات قباطية في التصدي لقوات الاحتلال.

وقالت كتيبة جنين: إننا على عهد الشهيد القائد طارق عزالدين والقادة الكبار، ولن نتراجع أو نهادن، وسنبقى رأس حربة المقاومة في كل الساحات مهما كانت التضحيات.