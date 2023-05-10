مظاهرة حاشدة اليوم في الداخل المحتل إحياءً لهبة الكرامة ونصرة لغزة

دعت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل، للمشاركة الواسعة في المظاهرة الحاشدة التي ستنطلق مساء اليوم الأربعاء، في مدينة عرابة إحياء لذكرى هبة الكرامة.

وقالت اللجنة: إن المظاهرة ستنطلق الساعة السابعة والنصف مساءً، في مدينة عرابة بدعوة من اللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا في الذكرى الثانية لهبة الكرامة، ونصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، وإسناداً للأسير وليد دقة.

وأوضحت اللجنة أن المظاهرة تأتي تنديداً باغتيال الشيخ خضر عدنان، والإعدام الوحشي العنصري للشهيد ديار عمري ابن صندلة.

وحمّلت المتابعة، حكومة اليمين الفاشي المسؤولية عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وأي تصعيد إقليمي قد ينجم عنها.

كما دعت إلى المشاركة الواسعة في مسيرة اللد يوم الجمعة القادم لإحياء الذكرى الثانية لهبة الكرامة، التي دعت لها اللجنة الشعبية في اللد، ولجنة المتابعة العليا.

واندلعت هبة الكرامة، بالتزامن مع معركة "سيف القدس" التي خاضتها المقاومة في غزة دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى في أيار 2021.

وشهدت مدن الداخل المحتل في حينه، تظاهرات عارمة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال والمستوطنين، الأمر الذي شكل صدمة للمؤسسة الإسرائيلية بعد توحد ساحات العمل الفلسطيني المقاوم في غزة والضفة والداخل المحتل.