قيادي في حركة الجهاد: المقاومة هي من تحدد مكان وتوقيت الرد

جدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب اليوم الثلاثاء 10/5/2023، التأكيد على أنه سيكون هناك رد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف القيادي بحركة الجهاد في مداخلة هاتفية لقناة الغد أن “رد المقاومة قادم لا محالة، لكن مكان وتوقيت هذا الرد تحدده المقاومة الفلسطينية”.

كما أوضح أن إسرائيل لن تتمكن من فرض معادلات اشتباك جديدة حتى لو عادت إلى تنفيذ سياسة الاغتيالات ضد قادة المقاومة.

كما أكد:” المقاومة الفلسطينية قادرة على ردع الاحتلال”.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية لن تدخر جهدًا في منع الاحتلال الإسرائيلي من البناء على أراضي الفلسطينيين.

ولفت إلى أن التفوق العسكري لجيش الاحتلال يقابله إرادة وصمود فلسطيني وسيتم مباغتة الاحتلال وإيلامه.

ونعت سرايا القدس شهداءَها، وهم: جهاد غنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين. الذين ارتقوا في غارة إسرائيلية فجر الثلاثاء.