"نتنياهو قتل نساء وأطفال"...عنوان يضع القناة الـ13 كأفشل قناة "إسرائيلية" ويدفعها للاعتذار

نشرت "القناة 13" رسالة اعتذار وتوضيح الليلة الماضية، بعد أن ظهر في النشرة الرئيسية عنوان رئيس: "بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قتل نساء وأطفال في الهجوم الليلي على غزة".

مما أثّر على تصنيفها من بين القنوات الأخرى في المتابعة، والتي انخفضت إلى 6‎%‎ وهي نسبة أقل من أفشل قناة وهي القناة 14.

وجاء في اعتذار القناة على العنوان: "العنوان الذي ظهر في النشرة الرئيسية تمت صياغته بشكل غير لائق وبطريقة غير صحيحة ومضللة، نعتذر لمشاهدينا على ذلك".

ويشار إلى أن القناة الـ13 عرت حكومة الاحتلال، وشكل تصريحها اعترافاً بشكل واضح أمام العالم عن الجريمة البشعة بحق الشهداء في غزة والتي طالت النساء والأطفال.