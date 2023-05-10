القيادي رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً

أكد د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس اليوم الأربعاء 10/5/2023، أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستزيدنا إصرارًا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة.

وقال القيادي رضوان في تصريح مقتضب: نترحم على روح شهيدي قباطية فجر اليوم الشهيد البطل أحمد عساف والشهيد البطل راني قطنات اللذين اغتالهما الاحتلال الجبان.

واستشهد، فجر الأربعاء، عساف وقطنات وأصيب أخر برصاص قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المتوغلة المعززة بالآليات العسكرية.