مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:22 ص
10 مايو 2023
اقتحام الاقصى
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء 10/5/2023، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مراسلتنا، بأن مجموعات من المستوطنين نفّذت جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدت طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيقت عليهم، وعرقلت دخولهم اليه.

 

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