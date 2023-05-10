الجهاد الإسلامي تزف الشهيدين راني قطنات وأحمد عساف من مجاهدي سرايا القدس

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، اليوم الأربعاء 10/5/2023، شهيديها المجاهدين: راني وليد قطنات (24 عاماً)، من مخيم جنين، وأحمد جمال عساف (19 عاماً)، من بلدة قباطية، اللذين ارتقيا إثر اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال في بلدة قباطية بمحافظة جنين بالضفة المحتلة.

وأكدت الحركة، أن دماء شهدائنا الأبطال راني قطنات وأحمد عساف امتزجت دماؤهم الزكية بدماء القادة العظام في غزة، مشدداً على استمرارها في مسيرة الاشتباك، قائلة "ليعلم العدو أن ردنا آت بما يوازي حجم جرائمه بحق شعبنا ومجاهدينا"

وقدمت تعازيها لعوائل الشهداء في جنين الدم والشهادة، ونشيد بمقاتلينا الشجعان في كتائب ومجموعات سرايا القدس التي تواصل ثأرها المقدس لدماء القائد الكبير طارق عز الدين ورفاقه الشهداء، وإن النصر صبر ساعة.