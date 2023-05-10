هيئة الأسرى تندد بحملة الاعتقالات التي شنتها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة

نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، اليوم الأربعاء 10/5/2023، بحملة الاعتقالات الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، والتي طالت اعتقال عدد كبير من الشبان في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وبينت الهيئة إن جيش الاحتلال يتعمد خلال تنفيذ عمليات الاعتقال بمختلف المناطق ، استخدام القوة والتنكيل الشديد بحق المعتقلين لا سيما الاطفال، الشباب، وكبار السن.

وتابعت الهيئة أن جيش الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين خلال اعتقالهم بالضرب المبرح ، والشتم والإهانة كما يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي .

وأكدت أن هذه الأسلوب المتبع يتنافى بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان .

واختتمت أن هذه الإجراءات المتبعة لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني، بل تزيدهم قوة وثبات على هذه الأرض حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .