بالفيديو جدة الشهيد راني قطنات تودعه بكلمات حزينة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:14 ص
10 مايو 2023
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جدة الشهيد راني قطنات تودعه بكلمات حزينة

 

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