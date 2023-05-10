الأمم المتحدة تدين العدوان على غزة

أدانت الأمم المتحدة، اغتيال قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مدنيين بينهم أطفال ونساء، في الغارات الجوية على غزة.



وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، في بيان: "إنني قلق للغاية من التطورات في غزة بعد أن شنت إسرائيل عملية عسكرية صباح الاثنين استهدفت أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".



وأضاف: "أسفرت الضربات الجوية الإسرائيلية داخل غزة عن استشهاد 15 فلسطينيا، بينهم ثلاثة من أعضاء الجهاد الإسلامي، وطبيب و5 نساء و4 أطفال، وإصابة أكثر من 20 آخرين".



وأدان المبعوث الأممي "استشهاد مدنيين في الضربات الجوية الإسرائيلية"، واصفا الهجمات بأنها "غير مقبولة".



وحث وينيسلاند "جميع المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد".



وقال: "ما زلت منخرطا بشكل كامل مع جميع الأطراف في محاولة لتجنب صراع أوسع له عواقب وخيمة على الجميع".