إضراب شامل في جنين حداداً على شهيدي قباطية

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي، اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، الإضراب الشامل في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة قباطية فجر اليوم.

وقالت لجنة التنسيق الفصائلي في بيان صدر عنها: " إن الإضراب يأتي حداداً على أرواح شهداء بلدة قباطية واستنكاراً لمسلسل جرام القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

واستشهد، فجر اليوم الأربعاء، شابين وأصيب آخر برصاص قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المتوغلة المعززة بالآليات العسكرية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عامًا) وراني وليد أحمد قطنات (24 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين.