الجهاد الإسلامي تنعى شهداء قباطية وتؤكد أن ارتقائهم إعلان بأن المقاومة لن تتوقف

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شهداء بلدة قباطية جنوب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء، مؤكدة أن ارتقاء الشهداء يمثل إعلانًا بأن المقاومة لن تتوقف وأن حالة الاشتباك باقية وتتمدد يوماً بعد يوم.

وقال المتحدث الاعلامي باسم الحركة طارق سلمي: "إن مع ارتقاء كل شهيد يتعزز اصرار الشعب الفلسطيني على استمرار القتال والمواجهة دفاعاً عن حقه في هذه الأرض ودفاعاً عن وجوده الأزلي فيها".

واستشهد، فجر الأربعاء، شابين وأصيب أخر برصاص قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المتوغلة المعززة بالآليات العسكرية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عاما) وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين

نص بيان النعي كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي:

▪️ رحم الله شهداء قباطية الأبطال الذين التحقوا بقافلة المجد على طريق التحرير والعودة بإذن الله .

▪️ مع ارتقاء كل شهيد يتعزز اصرار الشعب الفلسطيني على استمرار القتال والمواجهة دفاعاً عن حقه في هذه الأرض ودفاعاً عن وجوده الأزلي فيها.

▪️ إن ارتقاء الشهداء يمثل إعلانًا بأن المقاومة لن تتوقف وأن حالة الاشتباك باقية وتتمدد يوماً بعد يوم .

▪️ التحية لأهلنا في جنين ومقاوميها الأبطال ، وعهدنا معهم على مواصلة نواصل نهج المقاومة وألا نفرط بدماء الشهداء .

الأربعاء 20 شوال 1444هـ - 10 مايو 2023م