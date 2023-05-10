مجموعات قباطية تستهدف قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة بصليات من الرصاص

أكدت سرايا القدس- مجموعات قباطية، فجر اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة قباطية، بصليات كثيفة من الرصاص.

نص البلاغ العسكرية كاملا كما ورد "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري

الحمد لله من قبل ومن بعد أهلنا الصامدين وإخواننا الصابرين، تم وبحمد الله ومنته علينا استهداف قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لبلدة قباطية فجراً اليوم، وتصدي لها بكل بسالة وشجاعة وخوض اشتباكات عنيفة، لم يعهدها العدو وإمطار قواته برصاص الحق وصليات مباركة من أبطال سرايا القدس، حيث قام العدو باقتحام البلدة من عدة محاور ظانا منه انه قد يربك او يشتت رجال سرايانا لكن هيهات هيهات وتم استهداف آلياته وجنوده وخوض اشتباكات عنيفة من قبل أبطال سرايا القدس_ مجموعات قباطية ليعلم هذا العدو أننا ماضون في درب الجاهد والعطاء والضحية على درب إخواننا المجاهدين

إنه لجهاد نصرا أو استشهاد

إخوانكم سرايا القدس _مجموعات قباطية

الأربعاء 10\5\2023