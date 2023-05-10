بالأسماء: الاحتلال يعتقل عدداً كبيراً من المواطنين بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:57 ص
10 مايو 2023
اعتقالات في الضفة.jpg
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، حملة مداهمات لعدة مدن في الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً كبيراً من المواطنين.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة المحتلة فجر اليوم الأربعاء، عرف من بين المعتقلين حتى اللحظة:

1. محمود لبيب دوابشة- دوما جنوب نابلس

2. عبد الله نزار عديلي- أوصرين قرب نابلس

3. محمود كريم عديلي- أوصرين

4. مجاهد ياسر عديلي- أوصرين

5. فادي معلا- بيتا جنوب نابلس

6. الفتى علي بسام أبو العسل- أريحا

7. باسل أبو سمري- مخيم طولكرم

8. رياض صوافطة- طوباس

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