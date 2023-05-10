سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 10-5-2023 عيار 21 و 18 للشراء والبيع بالمصنعية ، حيث قام فريق فلسطين اليوم الاخباري على الفور وبعد ان رأى اهتماما عالية من قبل مئات الالاف من الأشخاص من المتابعين في جميع محافظات البلاد من أجل التعرف على أسعار الذهب في سوريا بسعر العملة الوطنية الليرة وبعد هذه المقدمة يترتب على جميع المتابعين من الان الاستمرار في المتابعة لمعرفة التفاصيل وعن الباقي فهو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 10-5-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 505,000، ومبيع: 511,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 511,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 511,000 ، مبيع: 516,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 516,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 511,000 ، مبيع: 514,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 513,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 511,000 ، مبيع: 514,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 513,000 ليرة.

سعر الذهب في سوريا الآن

سعر الذهب في سوريا عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو الآتي_

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 537,143 وشراء 536,000 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 492,381 وشراء 491,333 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 470,000 وشراء 469,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 402,857 وشراء 402,000 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 313,333 وشراء 312,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 268,571 وشراء 268,000 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 16,705,143 وشراء ليرة .16,669,600 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,760,000 وشراء 3,752,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 537,142,857 وشراء 536,000,000 ليرة .

وفي ختام هذه المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاربعاء 10-5-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، ونريد ان ننوه إلى أن هذه الاسعار تختلف من مكان لآخر بنسبة محدودة .