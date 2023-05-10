بالفيديو مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية في جنين

تصدى مقاومون فلسطينيون، فجر الأربعاء، لعملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المعززة بالآليات العسكرية لبلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باستهداف الجيبات العسكرية بعبوات ناسفة، حيث سمع دوي انفجارات عقب اقتحام البلدة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قباطية تشهد اندلاع اشتباكات مسلحة ناجم عن تصدي مقاومين للقوات المقتحمة.

وتداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، يظهر توغل الآليات المصفحة للبلدة التي كانت تنادي بمكبرات الصوت بحظر التجول على المركبات.

وحاصرت القوات المتوغلة عدة منازل لمطاردين، كما ولم تسجل اي حالة اعتقال، لكنها عاثت خرابًا في ممتلكات بعض المنازل جراء اقتحامها، وفق المصادر.