بالفيديو أكثر 145 إصابة بمواجهات مع قوات الاحتلال في القدس

أصيب، مساء أمس الثلاثاء، عشرات المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيساوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بان حصيلة الإصابات في بلدة العيساوية خلال المواجهات التي اندلعت هذه الليلة وصلت إلى 147 إصابة.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل بلدة العيساوية، وتمنع الددخول إليها والخروج منها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه من بين الإصابات 120 بالاختناق و7 إصابات بالرصاص المطاطي وأكثر من 20 إصابة متفرقة.

وذكرت مصادر محلية، أن شبان أحرقوا حافلة إسرائيلية اثناء اقحامها للبلدة.