ردود فعل عربية منددة بالعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

نددت دول عربية اليوم الثلاثاء 9/5/2023، بالعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا، والذي أدى لارتقاء 15 شهيداً بينهم ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأدانت دولة الإمارات، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 15 مواطنا وجرح آخرين.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

كما أدانت ليبيا تجدد عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وآخره الغارات الجوية التي استهدفت قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنا بينهم 4 أطفال و4 نساء، إضافة لجرح العشرات من النساء والأطفال.

وأعربت وزارة الخارجية الليبية، في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من انتهاكات، محمّلة جيش الاحتلال مسؤولية التصعيد وزعزعة الأوضاع بالمنطقة، ومواصلة تقويض جهود إحلال السلام.

ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر وحماية الشعب الفلسطيني، والوصول إلى اتفاق ينهي حالة الصراع، ويعزز الاستقرار بالمنطقة، وفقا للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.