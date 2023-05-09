الإعلام الحكومي: رصد أخبار كاذبة يتم نقلها عن "إعلام العدو"

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنه " وخلال الساعات الماضية، تم رصد عدد من الأخبار الكاذبة والمفبركة حول مجريات الأحداث، يتم تداولها نقلاً عن وسائل إعلام العدو أو مصادر وصفحات وحسابات مجهولة، بهدف ضرب تماسك جبهتنا الداخلية وزعزعة استقرارها ووحدة صفها".

ودعا المكتب الإعلامي في تصريح صحفي مساء اليوم، جميع النشطاء ومرتادي التواصل الاجتماعي للانتباه من هذا الأمر، والتحلي بأعلى درجات الالتزام والمسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، وعدم نقل أي تحليلات إلا لمصادر إعلامية فلسطينية معروفة، والتركيز على متابعة الأخبار الميدانية وتطوراتها من مصادرها الرسمية في غزة.

وأكد على عدم الانسياق مع ما يرد من إعلام الاحتلال، وترك عملية النقل والترجمة لذوي الخبرة من المختصين في "الشأن الصهيوني"، وعدم تداول أية معلومات أو بيانات عن الشهداء والجرحى إلا بعد ورودها من وزارة الصحة.

وشدد المكتب الإعلامي على ضرورة وقوف الجميع أمام مسئولياتهم، " فاحرصوا ألا تخذلوا شعبكم وقضيتكم، ولا تكونوا عونا للاحتلال بالانجرار خلف وسائل دعايته وأدوات حربه النفسية".

كما شدد أن الأجهزة المختصة تتابع مثل هذه الحسابات والصفحات وستتعامل معها وفق الأصول القانونية.