الصحة بغزة: اغلاق معبر "بيت حانون" يحرم مريض من العلاج

أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء أن اغلاق الاحتلال الاسرائيلي لحاجز بيت حانون حرم 142 مريض ومرافقيهم ، غالبيتهم مرضى أورام اضافة الى 5 حالات انقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة و الداخل المحتل.

و أشارت الوزارة الى أن منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ، وتعمد في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية.

وأضافت: "لم يكتفِ الاحتلال باحتجاز الأجهزة الطبية التشخيصية لأكثر من 18 شهراً وعرقلة ادخال الأدوية والمهام الطبية بل يكمل اليوم الضلع الثالث في جريمته بحق مرضى قطاع غزة"

وطالبت وزارة الصحة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لتسهيل مغادرة المرضى المحولين لإنقاذ حياتهم قبل فوات الاوان.