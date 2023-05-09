القناة 13 العبرية: نتنياهو وافق على قتل أطفال ونساء خلال الهجمات على غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:22 م
09 مايو 2023
الشهيد القائد خليل البهتيني وزوجنه وبنته والقائد طارق عز الدين ونجله في تشييع جماهيري مهيب (18).JPG
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أكدت القناة العبرية الـ 13 أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على قتل الأطفال في عملية الاغتيال التي نفذها فجر الثلاثاء، 9 مايو 2023، واستهدفت قادة من سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

واستشهد عدد من الأطفال، برفقة ابائهم، جراء استهداف الاحتلال لمنازل المواطنين وهم نيام، من بينهم أطفال الشهيد طارق عز الدين، وابنة الشهيد خليل البهتيني.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 9/5/2023، حصيلة الشهداء والجرحى للعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا منذ فجر اليوم.

وأفادت الصحة باستشهاد 15 شهيداً ، من بينهم 4 اطفال و 4 سيدات، وإصابة 22 مواطنا بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، و لازال عدد من الجرحى حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.

وشنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم سلسلة من الغارات اغتالت فيها ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي وعوائلهم فيما قصفت عدة مناطق في القطاع.

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