نتنياهو: يوعز لجيش الاحتلال الاستعداد لأي تصعيد من أي جبهة ولكل السيناريوهات

قالت رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء 9/5/2023، أنه أوعز لجنود الاحتلال بالاستعداد لأي تصعيد من أي جبهة.

جاء ذلك عقب اجتماع للكابنيت أعقب العدوان الصهيوني على قطاع غزة واغتياله ثلاثة من قادة سرايا القدس وقصف عدة مناطق في عدوان ارتقى خلاله 15 شهيداً بينهم أطفال ونساء.

وقال نتنياهو :عمليتنا نفذت بعد جهد استخباراتي وأوعزت لقواتنا بالاستعداد لأي تصعيد من أي جبهة، وأطلب من المستوطنين في غلاف غزة الانصياع لأوامر قواتنا.

وتابع : أتفهم من يطلب بالرد السريع لكن الخديعة هي الأسلوب الأفضل، ونحن في خضم معركة ونستعد لكل السناريوهات.