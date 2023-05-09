تعميم مهم بخصوص دوام المؤسسات التعليمية ليوم غد الأربعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة اليوم الثلاثاء 9/5/2023، عن طبيعة الدوام يوم غدٍ وفقاً لمجريات الأحداث والعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة أنه وفقاً لمجريات الوضع الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين، فقد قررت الوزارة تمديد حالة تعليق الدوام لكافة المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال، ليوم غد الأربعاء، فقـــــط، وتأجيل امتحانات التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة المهنية.

وتقدمت الوزارة بتعازيها القلبية لأهالي الشهداء متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما يستمر الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.