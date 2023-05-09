الأحزاب العربية بالداخل المحتل تندد بالعدوان "الاسرائيلي" على غزة

الداخل الفلسطيني يساند أهالي قطاع غزة ويندد بعدوان الاحتلال

توالت ردود الفعل المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والذي راح ضحيته 15 شهيداً، من بينهم قادة سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي.

ولاقت اعتداءات الاحتلال ادانات واسعة، في صفوف الأحزاب و الشخصيات الفلسطينية في الداخل المحتل، حيث دعت لجنة المتابعة العليا للمشاركة في التظاهرة القطرية الواسعة التي ستنطلق من مدينة عرابة غدًا الأربعاء ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة وللمطالبة بإطلاق سراح الأسير وليد دقة.

كما أُطلقت دعوات في مجد الكروم للمشاركة في وقفة احتجاجية غدا الأربعاء تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

الحركة الإسلامية الجنوبية بدورها قالت إن "حكومة نتنياهو وبن غفير تسعى من خلال العدوان على غزة التغطية على فشل سياساتها وعجزها عن حل خلافاتها الائتلافية".

كما أدانت الجبهة والحزب الشيوعي الهجمة الاجرامية على غزة، مشيرة الى أن تلك الاعتداءات تهدف إلى انقاذ حكومة الهوس الاحتلالي.

أما الكاتب أمير مخول، فأكد أن "إسرائيل" كانت تتوقع أن يكون الرد على جريمة الاغتيال في غزة سريعًا ومحدوداً، لكن تأخر الرد أربك قيادتها.