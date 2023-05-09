الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من مخيم جنين ويقتحم نزلة زيد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء 9/5/2023، أسيراً محرراً من مخيم جنين بالضفة المحتلة، أثناء مروره عبر حاجز عسكري.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد فضل جدعون، أثناء مروره عبر الحاجز العسكري المقام قرب قرية صرة، غرب نابلس .

وأضاف سمور أن جدعون كان قد أصيب بقنبلة أطلقها الاحتلال صوب منزله عند اعتقاله عام 2020 ومكث شهرين بحالة خطرة بمستشفى العفولة داخل أراضي عام 48.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية نزلة زيد، غرب جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى منطقة يعبد .