تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الخميس
19° - 18°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.64
يورو
4.02
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.13
جنيه إسترليني
4.57
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
مشاهد تنشر لأول مرة للقائد العسكري الشهيد خليل البهتيني
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:45 م
09 مايو 2023
مشاهد تنشر لأول مرة للقائد العسكري الشهيد خليل البهتيني
متعلقات
الجبل الأشم والأيقونة الجهادية الفريدة .. الشهيد القائد خليل البهتيني
04:19 م
بنك أهداف الاحتلال .. الشهيد الطفل علي طارق عز الدين، والشهيدة الطفلة هاجر خليل البهتيني
12:38 م
من هو الشهيد القائد الكبير في سرايا القدس خليل البهتيني
10:35 ص
السيرة الجهادية للقائد الشيخ الشهيد خضر عدنان في سطور
12:40 م
عاجل