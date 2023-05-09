بالفيديو مشاهد تنشر لأول مرة للقائد العسكري الشهيد خليل البهتيني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:45 م
09 مايو 2023
الشهيد القائد خليل البهتيني.jpg
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مشاهد تنشر لأول مرة للقائد العسكري الشهيد خليل البهتيني

 

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