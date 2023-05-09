رابطة علماء فلسطين تنعي الشهداء القادة وتدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الرسمية

نعت رابطة علماء فلسطين اليوم الثلاثاء 9/5/2023، شهداء فلسطين وفي مقدمتهم القادة الثلاثة، الذين ارتقوا إلى ربهم هم وعائلاتهم فجر هذا اليوم بعملية غدر واغتيال جبانة مدبرة ومخطط لها.

وأكدت الرابطة، أن القائد يخلفه ألف قائد، وواهم من يظن بأن اغتيال القادة سوف يؤدي إلى انكسار المقاومة، بل سيزيدها قوة وصلابة واصراراً على الجهاد حتى التحرير.

كما دعت الرابطة، النشطاء والإعلاميين لضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في قطاع غزة سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الصحة، وعدم نشر الأخبار إلا حين التأكد منها، وعدم الاستماع للرواية الصهيونية المزيفة، فآثم من يساهم في بث الرعب والخوف بين أبناء شعبه في مثل هذه الظروف.

وأعربت الرابطة عن أملها عدم نشر صور الجثث والأشلاء والإصابات مراعاة لنفسية أهلهم وذويهم.

كما دعت مقاومتنا البطلة في غزة العزة والضفة الغربية والخارج لتوحيد جهودها وتلقين هذا العدو درساً لن ينسه، فدماء الشهداء عزيزة علينا، وسدد الله رأيكم وتفكيركم وتخطيطكم وتنفيذكم.