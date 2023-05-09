"المحامين العرب" يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

أدان أمين عام اتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، اليوم الثلاثاء 9/5/2023، بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي أسفر عن ارتقاء 15 شهيدا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.

وقال بنعيسى، في بيان له:" إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في خرقه للقانون الدولي الإنساني وتحديه للمجتمع الدولي بذلك التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واقتحامه للمدن الفلسطينية بأحدث الأسلحة والعتاد".

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني وردع الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لانتهاكاته ومحاسبته على جرائم الحرب التي ارتكبها.

وجدد تأكيده على موقف الاتحاد الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يتحرر آخر شبر من أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.