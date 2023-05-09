المعاهد الأزهرية بغزة تعلن تعليق الدوام و تأجيل الامتحانات غداً الأربعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:10 م
09 مايو 2023
المعاهد الأزهرية في فلسطين
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أعلنت المعاهد الأزهرية في غزة عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي في المعاهد غدا الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٠م، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت المعاهد الأزهرية في تصريح صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء: "تعلن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين عن تعليق الدوام الأكاديمي والإداري وتأجيل الامتحانات للمرحلتين الإعدادية والثانوية في فروع المعاهد الأزهرية السبعة غزة وخانيونس والشمال والخليل" يوم غد الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٠م.
وأكدت انه سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات التي تم  تأجيلها في وقت لاحق.

 

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