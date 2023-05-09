شهيدان وإصابتان في قصف "إسرائيلي" استهدف سيارة مدنية جنوب قطاع غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء 9/5/2023م، انتشال شهيدان وإصابتان من مركبة مدنية بعد قصف الاحتلال لها شرق القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة".

بدورها، أكدت وزارة الصحة بغزة في تصريح صحفي، انتشال شهيدان واصابتان جراء الاستهداف "الإسرائيلي" شرق محافظة خانيونس.

يشار إلى أن 13 شهيداً ارتقوا فجر اليوم في قطاع غزة، جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة طالت ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وهم" طارق عز الدين، وجهاد الغنام، وخليل البهتيني"، وباعلان الصحة ارتقاء شهيدين قبل قليل يرتفع عدد الشهداء منذ العدوان "الاسرائيلي" على غزة إلى 15 شهيداً.





