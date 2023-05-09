الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية يدين مجزرة الاحتلال في غزة

قال الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية، إن العدو المجرم ارتكب مجزرة متكاملة الأركان في قطاع غزة صبيحة الثلاثاء، وإن ما يشجع العدو دوماً على ارتكاب مجازره هو الصمت أو النفاق الدولي.

وأضاف الاتحاد الإسلامي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "العدو الصهيوني، اليوم كما كل يوم، يقتل الأطفال وهم نيام في بيوتهم، إنها قمة هرم اللاإنسانية، وكل ادّعاءات العدو بإظهار نفسه بلباس الإنسانية كانت على الدوام تكشف زيفه جرائمه الموثقة بالصوت والصورة"؟

وأكد أن "كثيرة هي الشواهد التي رآها العالم بأسره والتي كان ينأى بها المقاتل الفلسطيني عن قتل أطفال المستوطنين رُغم مقدرته وتمكّنه من ذلك".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لا يستغرب من إجرام العدو الصهيوني لأنه منذ أن احتل فلسطين وإجرامه ومجازره لم تتوقف، مشيراً إلى العدو الصهيوني يعتدي على شعبنا ليل نهار باحتلاله لأرض فلسطين، ومن حق شعبنا أن يقاتله في كل وقت وأن يطارده في كل مكان.

وقال: "اليوم ترجَّل ثلة من الشهداء نتيجة عدوان غادر، وتقدَّم الشهداء ثلاثة من قادة المقاومة في سرايا القدس بالإضافة إلى طبيب أسنان، مع زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم كباراً وصغاراً، في جريمة بشعة كما بشاعة احتلال فلسطين"

ونبَّه إلى أن "ارتقاء الشهيد د. جمال خصوان وزوجته وابنه، لحظة ارتقاء قادة المقاومة من سرايا القدس وعوائلهم، يؤكد مجددا أن العدو الصهيوني يستهدف الوجود الفلسطيني كله ولا يفرق بين أحد من مكوناته".

وتابع: "لقد مضى الشهداء القادة ومعهم عوائلهم في طريق القدس وفلسطين، وهذا الطريق هو طريق الأحرار".

وجدد تأكيده على أن قتال العدو ومقاومته بكافة السّبل هو الطريق القويم والأقصر لإنهاء الاحتلال، مضيفاً: "نثق بشعبنا الفلسطيني وباحتضانه الكبير للمقاومة، وما خروج مئات الآلاف من أبناء شعبنا في تشييع جثامين الشهداء إلا تأكيدا على التفاف شعبنا الفلسطيني حول خيار مقاومة العدو الصهيوني".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني على مدار صراعه الطويل مع الاحتلال قدّم مئات القادة وعشرات آلاف المقاتلين، وأن استشهاد قادة سرايا القدس اليوم مؤكدٌ أنه سيخرِّج قادة جُدد أكثر صلابة وأشد بأساً ببركة دماء الشهداء.

ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والنقابية المحلية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها حول تلك المجزرة والتي قتل فيها النساء والأطفال وهم في منازلهم نيام.

وتقدم إلى شعبنا الفلسطيني وإلى النقابيين وإلى ذوي الشهداء: الشهيد طبيب الأسنان/جمال خصوان وزوجته وابنه يوسف، الشهيد القائد المحامي الشرعي/ خليل البهتيني وزوجته وابنته الطفلة هاجر، الشهيد القائد/ جهاد الغنام وزوجته، الشهيد القائد الإعلامي/ أ. طارق عز الدين وتبنه علي وابنته ميار، الشهيدة الطفلة إيمان عدس وشقيقتها دانية عدس، بخالص التعزية والمواساة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم ذويهم وأحبابهم ورفاق دربهم الصبر على الفراق، كما وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

واستشهد فجر اليوم الثلاثاء، 13 مواطنًا بينهم ثلاثة من قيادات سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعد استهداف عدة منازل في غزة ورفح جنوب قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة، فقد أعلنت عن ارتقاء 13 شهيداً بينهم 6 نساء و4 أطفال وأصيب أكثر من 20 جريحاً في قصف صهيوني استهدف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نعت ثلاثة من قادتها العسكريين في قطاع غزة وزوجاتهم المجاهدات وعدداً من أبنائهم؛ الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم.